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        Düzce'de engelli anne ve oğlunun yaşadığı "çöp ev" temizlendi

        Düzce'de engelli anne ile oğlunun yaşadığı "çöp ev" belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:55
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        Düzce'de engelli anne ve oğlunun yaşadığı "çöp ev" temizlendi
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        Düzce'de engelli anne ile oğlunun yaşadığı "çöp ev" belediye ekiplerince temizlendi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, Konuralp bölgesinde bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Evin her tarafında çöp biriktirildiğini tespit eden ekipler, konutta yaşayan engelli anne ve oğlunu akrabalarının yanına yerleştirdikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri bölgeye çağırdı.

        Kısa sürede evi temizleyen ekipler, ailenin yaşamını rahatça sürdürebilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne evde bakım ve sıcak yemek hizmeti için başvuruda bulundu.

        Engelli anne ve oğlu, düzenli ziyaret edilerek temizlik, bakım ve yemek hizmeti sağlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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