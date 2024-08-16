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        Düzce'de eğimli arazilerde toplanan fındık yol kenarlarında kurutuluyor

        Düzce'de bahçelerinden topladıkları fındığı eğimli arazi nedeniyle kurutmakta sıkıntı yaşayan üreticiler, yol kenarları, kaldırımlar ve boş alanları kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:03
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        Düzce'de eğimli arazilerde toplanan fındık yol kenarlarında kurutuluyor
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        Düzce'de bahçelerinden topladıkları fındığı eğimli arazi nedeniyle kurutmakta sıkıntı yaşayan üreticiler, yol kenarları, kaldırımlar ve boş alanları kullanıyor.

        Kentin kıyı ve orta yüksekteki kesimlerde fındık hasadına devam eden üreticiler, bir yandan da ürünlerini kurutuyor.

        Bahçelerin birçoğunun eğimli araziler üzerinde bulunduğu Yığılca, Gümüşova ve Akçakoca ilçelerinde üreticiler, ürünlerini kurutma işlemi için yol kenarı ve kaldırımlara bırakıyor.

        Üreticiler, bahçelerinden topladıkları fındıkları serdikleri brandaların üzerinde kurutuyor.

        Redifler köyünde yaşayan Ahmet Şahin, yaklaşık 30 yıldır fındık üreticiliği yaptığını söyledi.

        Fındık toplama ve kurutma aşamalarında en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Şahin, "Fındığı bahçede topladıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. 82 yaşında olduğum için taşıma esnasında çocuklarım yardımcı oluyor. Fındık kuruduktan sonra ise makineye atarak ayrıştıracağız." dedi.

        Eşi Gülizar Şahin ise ihtiyaçları kadar fındık topladıklarını dile getirerek, "Gençliğimizde daha iyiydi, şimdi yoruluyoruz. Yorulduğumuz zaman da gölgede dinleniyoruz. Bugünümüze şükür." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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