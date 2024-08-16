Gölyaka'da yaz Kur'an kursları arasında bilgi yarışması düzenlendi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı.
Gölyaka Merkez Camisi'nde düzenlenen yarışmaya, 11 köy ve mahalle camisindeki Kur'an kursu öğrencileri katıldı.
Yarışmanın finalinde Gölyaka Merkez ile Yeşil Mahalle Konutlar camileri arasında eşitlik bozulmayınca her ikisi de birinci ilan edildi. Hacıyakup Camisi ise ikincilik kazandı.
Program sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğe, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.