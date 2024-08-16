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        Gölyaka'da yaz Kur'an kursları arasında bilgi yarışması düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:40 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:40
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        Gölyaka'da yaz Kur'an kursları arasında bilgi yarışması düzenlendi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı.

        Gölyaka Merkez Camisi'nde düzenlenen yarışmaya, 11 köy ve mahalle camisindeki Kur'an kursu öğrencileri katıldı.

        Yarışmanın finalinde Gölyaka Merkez ile Yeşil Mahalle Konutlar camileri arasında eşitlik bozulmayınca her ikisi de birinci ilan edildi. Hacıyakup Camisi ise ikincilik kazandı.

        Program sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Etkinliğe, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

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