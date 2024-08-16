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        Düzce'de tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:59 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:59
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        Düzce'de tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Düzce’nin Gümüşova ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ardıçdibi köyünde S.K. (70) idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü S.K. ile aracın kasasında bulunan eşi Nevcivan K. (69) yaralandı.

        Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nevcivan K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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