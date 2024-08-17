Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yılında mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 22:22 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yılında mevlit programı düzenlendi.

        Gölyaka Merkez Camisi'nde akşam namazından sonra gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okunmasının ardından dua edildi.

        Cami bahçesinde devam eden programda vatandaşlara Gölyaka Belediyesi tarafından lokma, helva ve pilav ikramı yapıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda deprem anında ve öncesinde yapılması gerekenlerin anlatıldığı broşür dağıtıldı. Çocuklara da AFAD Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler verildi.

        Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?

        Benzer Haberler

        Düzce'de belediye personeli antik kentteki kazı çalışmalarına dönüşümlü des...
        Düzce'de belediye personeli antik kentteki kazı çalışmalarına dönüşümlü des...
        Düzce'de tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Düzce'de tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Düzce'de traktöre çarpan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı
        Düzce'de traktöre çarpan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı
        Gölyaka'da yaz Kur'an kursları arasında bilgi yarışması düzenlendi
        Gölyaka'da yaz Kur'an kursları arasında bilgi yarışması düzenlendi
        Düzce'de eğimli arazilerde toplanan fındık yol kenarlarında kurutuluyor
        Düzce'de eğimli arazilerde toplanan fındık yol kenarlarında kurutuluyor
        Düzce'de engelli anne ve oğlunun yaşadığı "çöp ev" temizlendi
        Düzce'de engelli anne ve oğlunun yaşadığı "çöp ev" temizlendi