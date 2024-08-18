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        Düzce'de devlet hastanesindeki palyatif ve yoğun bakım servislerinde yatak sayısı artırılacak

        Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım servislerindeki yatak kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:34 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:35
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        Düzce'de devlet hastanesindeki palyatif ve yoğun bakım servislerinde yatak sayısı artırılacak
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        Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım servislerindeki yatak kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım servislerindeki yatak sayısının artırılması amacıyla çalışma yapıldığını belirtti.

        Hastanede hizmete sunulacak kalp merkezi için altyapı hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Keşir, "İnşaat çalışmalarına emek verenlere ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğümüze hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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