Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde “pat pat” diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tarım aracı, Gökçeağaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tarım aracında bulunan D.Ç, K.Ç, Ö.Ç, E.A.V ve E.V. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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