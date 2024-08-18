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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:50
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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
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        Düzce’nin Yığılca ilçesinde “pat pat” diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tarım aracı, Gökçeağaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada tarım aracında bulunan D.Ç, K.Ç, Ö.Ç, E.A.V ve E.V. yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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