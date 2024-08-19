Düzce'de ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheliye idari para cezası kesildi
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangınla ilgili 1 şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangınla ilgili 1 şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Üçköprü köyü mevkisindeki ormanlık alanda bir ağacı saran alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada vatandaşlar da yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Jandarma, yangınla ilgili ifadesi alınan G.Ö'ye Kabahatler Kanunu çerçevesinde kontrolsüz çöp yaktığı gerekçesiyle 2 bin 52 lira idari para cezası kesti.
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