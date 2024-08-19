Düzce'de ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheliye idari para cezası kesildi

Jandarma, yangınla ilgili ifadesi alınan G.Ö'ye Kabahatler Kanunu çerçevesinde kontrolsüz çöp yaktığı gerekçesiyle 2 bin 52 lira idari para cezası kesti.

Bu sırada vatandaşlar da yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.