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        Düzce'de ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheliye idari para cezası kesildi

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangınla ilgili 1 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:34
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        Düzce'de ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheliye idari para cezası kesildi
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangınla ilgili 1 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Üçköprü köyü mevkisindeki ormanlık alanda bir ağacı saran alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bu sırada vatandaşlar da yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı.

        Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Jandarma, yangınla ilgili ifadesi alınan G.Ö'ye Kabahatler Kanunu çerçevesinde kontrolsüz çöp yaktığı gerekçesiyle 2 bin 52 lira idari para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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