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        Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:25
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        Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Değirmenağzı MTA Plajı'nda serinlemek için denize giren B.Ç. (16), N.U. (60), N.Ç. (16) ve M.Ç. (14), boğulma tehlikesi geçirdi.

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.U. ve M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan boğulma tehlikesi geçirenlerin, mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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