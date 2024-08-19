Düzce'de asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 şüpheli tutuklandı

Düzce'de bir haftada kolluk kuvvetlerince yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 98 şüpheliden 32'si cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanması amacıyla 12-18 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamalarında 25 bin 132 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 61 şüpheli yakalandı, 30'u tutuklandı. Uygulamalarda 5'i kurusıkı 6 tabanca, 157 mermi, 6 şarjör, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında çalışma yürüten ekipler, terör örgütü PKK/KCK ile DEAŞ'a üye olduğu şüphesi üzerine 3 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilere adli işlem uygulandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 35 olaya müdahale edilirken 37 şüpheliye işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 338,38 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve 70 kök kenevir ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde ise 2 olaya müdahale edildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlarda kaçak 2 bin 690 cinsel ürüne, 1647 alkol aroma vericiye ve 52,5 litre etil alkole el konuldu.