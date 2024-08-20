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        Düzce'de jandarmanın uyuşturucu operasyonları devam ediyor

        Düzce'de son 1 haftada jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:24
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        Düzce'de jandarmanın uyuşturucu operasyonları devam ediyor
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        Düzce'de son 1 haftada jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 21,12 gram uyuşturucu ile 70 kök kenevir ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerlerine "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" ile "yasa dışı kenevir ekimi" suçlarından adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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