Düzce'de jandarmanın uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerlerine "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" ile "yasa dışı kenevir ekimi" suçlarından adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 21,12 gram uyuşturucu ile 70 kök kenevir ele geçirildi.

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