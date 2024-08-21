Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Y.K. idaresindeki 34 FE 5883 plakalı otomobil ile H.H. yönetimindeki 49 AB 983 İran plakalı tır, otoyolun Küçük Melen Köprüsü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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