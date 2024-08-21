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        Düzce'de sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:50 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:50
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        Düzce'de sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Kentin denize kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da 30 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle sahil şeridinde yoğunluk yaşandı.

        Yaz tatilini ilçede geçiren ziyaretçiler, denize girerek serinledi, sahilde güneşlendi.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasındaki ilçe, 38 kilometrelik sahil şeridiyle özellikle yerli turistlerin yazın en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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