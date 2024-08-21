Düzce'de eli pres makinesine sıkışan işçi yaralandı
Düzce'de bir fabrikada eli pres makinesine sıkışan işçi yaralandı.
Düzce'de bir fabrikada eli pres makinesine sıkışan işçi yaralandı.
Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada işçi Emre Ö'nün (31) eli pres makinesine sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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