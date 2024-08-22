Düzce'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.K. idaresindeki 34 EPJ 77 plakalı otomobil ile Ö.F.K. yönetimindeki 34 JUZ 81 plakalı otomobil, Kuyumcuzade Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta çarpıştı.

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