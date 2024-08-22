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        Düzce'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:23 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:39
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        Düzce'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        F.K. idaresindeki 34 EPJ 77 plakalı otomobil ile Ö.F.K. yönetimindeki 34 JUZ 81 plakalı otomobil, Kuyumcuzade Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle F.K'nın kullandığı otomobil devrildi.

        Kazada devrilen aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Y.K yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

        Öte yandan, kaza anı bölgeden geçen bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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