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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 01:57 Güncelleme: 23.08.2024 - 01:59
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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        D-100 kara yolunun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Murat G. idaresindeki 34 GGZ 674 plakalı hafif ticari araç, Kaynaşlı mevkisinde kontrolden çıkarak önce aynı istikamette ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki 07 AGN 58 plaka otomobile, ardından Kadir S'nin kullandığı 55 KS 477 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan Gülcan, Zeki, Hira Nur, Nehir ve Teyibe G. yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede kısa süreliğine aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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