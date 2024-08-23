Düzce'de kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede Hasan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan yabancı uyruklu Cemil K. (29) ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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