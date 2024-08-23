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        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:08
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        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta arama gerçekleştirdi.

        Aramada, 4 tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 6 tüfek, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 314 fişek, 106 kartuş ve 102 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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