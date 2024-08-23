Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta arama gerçekleştirdi.
Aramada, 4 tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 6 tüfek, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 314 fişek, 106 kartuş ve 102 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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