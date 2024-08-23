Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine ulaştırıldı

Polis merkezinde yapılan işlemler ve bilgilerin teyit edilmesinin ardından çanta sahibine teslim edildi.

Durumu fark eden bir yolcu, otobüs şoförü Recep Peker'e bilgi verdi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağa Mahallesi güzergahında sefer yapan otobüse binen N.Ç. içinde 130 bin lira olan çantasını araçta unuttu.

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