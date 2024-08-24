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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 05:20 Güncelleme: 24.08.2024 - 05:27
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.T.C'nin idaresindeki 34 GA 4570 plakalı hafif ticari araç, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.C, E.C. ve N.C. yaralandı.

        Yaralılar kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle aksayan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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