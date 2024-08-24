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        Düzce Bilim Merkezinde gençler ve çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor

        Düzce'de belediyenin girişimleri ve TÜBİTAK'ın destekleriyle kurulan bilim merkezi, her biri ayrı konseptte hazırlanan atölyelerde çocuklar ile gençlere öğretici ve eğlenceli deneyim yaşama imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:02
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        Düzce Bilim Merkezinde gençler ve çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor
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        Düzce'de belediyenin girişimleri ve TÜBİTAK'ın destekleriyle kurulan bilim merkezi, her biri ayrı konseptte hazırlanan atölyelerde çocuklar ile gençlere öğretici ve eğlenceli deneyim yaşama imkanı sunuyor.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 12'nci bilim merkezi olarak martta kapılarını açan Düzce Bilim Merkezi, çocuk ve gençleri bilim dünyasıyla tanıştırıyor.

        Bilim merkezi, yaz döneminde başlattığı atölye etkinliklerini eylülden itibaren daha kapsamlı sunmayı planlıyor.

        Yaz döneminde robotik ve kodlama, uzay ve havacılık, temel bilimler, tasarım ve üretim, matematik ve keşif atölye çalışmaları düzenlenen merkez, eylülden itibaren hafta içi ve hafta sonu etkinlikleriyle bilim meraklılarına hizmet etmeyi sürdürecek.

        Düzce Bilim Merkezi Müdürü Serkan Yılmaz, eylülden itibaren etkinlikleri yoğunlaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Çok iyi donanımlarımız var. Dünya Düzce Günleri'nde teleskoplarımızı halkımızla buluşturduk, birlikte gözlemler yaptık. Kamplar düzenleyerek gece gözlem etkinlikleri yapacağız. Robotik kodlama konusunda hem robotlarımız hem eğitimlerimiz var. Bu eğitimleri sadece tek bir günlük eğitim olarak yapmayacağız. Belli bir aylık periyod hazırlayıp 4 veya 5 kur halinde çocuklarımızı belli bir noktaya getirecek eğitimler de vereceğiz."

        Uzay ve havacılık alanında eylülden itibaren 17 yeni düzenek oluşturulacağı müjdesini veren Yılmaz, "Bu düzenekler arasında roket motoru, astronot kıyafeti, kara delik etkisi gibi uzay ve havacılığa yönelik çok eğlenceli düzeneklerimiz de olacak. Bu düzeneklerle birlikte Bilim Merkezimiz daha da cazip hale gelecek." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, ortalama her ay 800 çocuğun atölye faaliyetinde yer aldığını aktararak, "Atölyelerimize gelen çocuklar arasında gerçekten çok yetenekliler de oluyor, kendilerini burada keşfediyorlar. Onlardan TEKNOFEST'e katılacak yarışma ekipleri oluşturacağız. Bu konuda hevesli, istekli ve meraklı olan çocuk ve gençleri buraya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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