Düzce'de tabiat parkları şelaleleriyle sıcak havadan bunalanları ağırladı

Düzce'de sıcak havadan bunalanlar şelalelerin bulunduğu tabiat parkları ve mesire alanlarını tercih etti.

Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parkları, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Son dönemlerde yapılan çevre düzenlemeleriyle kentin en çok ziyaretçi alan bölgelerinden biri haline gelen tabiat parklarına ilgi, belediyenin iştirak şirketi Düzce BelTUR AŞ tarafından hayata geçirilen sosyal ve konaklama tesisleriyle arttı.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği kentte sıcak havadan bunalanlar tabiat parklarında şelalelerin döküldüğü alanlara girerek serinledi.

Ziyaretçilerden bazıları ise "Dome çadır" ile bungalovdan oluşan konaklama tesislerinde doğa ile iç içe keyifli hafta sonu geçirdi. Güzel havayı değerlendirmek isteyenler, kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik ve yürüyüş yaptı. Yozgat'tan gelen Burcu Dertbilmez, AA muhabirine, tabiat parklarının sessiz doğasıyla dinlenmek için mükemmel olduğunu belirterek, "Burası, kafa dağıtabileceğiniz, ailenizle huzurlu ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Çocuklarımız için park, bahçe alanları da var. Şelalelere de gittik. Bu sıcak havalarda yapabileceğimiz en güzel etkinlikti." diye konuştu.