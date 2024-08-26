Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

Sürücüye, trafik kurallarını ihlal etmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktan 58 bin 187 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, U.K'nin (24), kiraladığı araçla Aydınpınar Caddesi'nde düğün konvoyuyla seyrederken drift attığı görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı.

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