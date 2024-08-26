Düzce'de villada çıkan yangında hasar oluştu

Dumanları fark eden Tülay V, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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