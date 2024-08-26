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        Düzce'de villada çıkan yangında hasar oluştu

        Düzce'de villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:49
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        Düzce'de villada çıkan yangında hasar oluştu
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        Düzce'de villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yahyalar Mahallesi 5020. Sokak'ta Ali V'ye ait villanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı.

        Dumanları fark eden Tülay V, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Tülay V. sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ayakta tedavi edilirken, ekipler alevleri büyümeden söndürdü.

        Yangın nedeniyle villada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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