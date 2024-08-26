Düzce'de villada çıkan yangında hasar oluştu
Düzce'de villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yahyalar Mahallesi 5020. Sokak'ta Ali V'ye ait villanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı.
Dumanları fark eden Tülay V, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Tülay V. sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ayakta tedavi edilirken, ekipler alevleri büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle villada hasar oluştu.
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