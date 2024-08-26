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        Gölyaka'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında fen lisesine yerleşen 6 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:26 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:26
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        Gölyaka'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında fen lisesine yerleşen 6 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Hacıyakup Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, öğrencileri tebrik etti.

        Yaptıkları çalışmalara değinen Taştepe, şunları söyledi:

        "Hacıyakup Ortaokulu olarak 'kazan fen lisesini al bisikletini' sloganıyla eğitim-öğretim yılına başladık. Öğrencilerimiz yıl boyunca çok çalıştı. Öğretmenlerimiz çok gayret etti. Velilerimiz ellerini taşın altından hiç çekmedi. Hayırsever vatandaşlarımız sürekli maddi ve manevi olarak yanımızda oldu. Amirlerimiz, her projemizi desteklediler, yardımlarını bizden hiç esirgemediler. Sonuç çok gurur verici oldu."

        Daha sonra 6 öğrenciye, hayırseverlerin desteğiyle alınan bisikletler hediye edildi.

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