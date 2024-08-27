Düzce'de mevsimlik tarım işçileri KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirildi

Ayrıca tarım işçilerinin çocuklarına giyecek, oyuncak ve jandarma dergisi dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde mevsimlik tarım isçisi konaklama çadırları ziyaret edildi.

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