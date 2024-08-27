Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de mevsimlik tarım işçileri KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirildi

        Düzce'de jandarma ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine KADES uygulamasını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de mevsimlik tarım işçileri KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de jandarma ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine KADES uygulamasını anlattı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde mevsimlik tarım isçisi konaklama çadırları ziyaret edildi.

        Ziyarette işçiler, kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması kapsamında bilgilendirildi.

        Ayrıca tarım işçilerinin çocuklarına giyecek, oyuncak ve jandarma dergisi dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Gölyaka'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Gölyaka'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Düzce'de villada çıkan yangında hasar oluştu
        Düzce'de villada çıkan yangında hasar oluştu
        Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu
        Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu
        Düğün konvoyunda drifte 58 bin TL ceza
        Düğün konvoyunda drifte 58 bin TL ceza
        Ailesi fındık bahçesinde çalışan çocuklar, gönüllü öğretmenler eşliğinde eğ...
        Ailesi fındık bahçesinde çalışan çocuklar, gönüllü öğretmenler eşliğinde eğ...