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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin 109'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il temsilciliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:54
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin 109'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il temsilciliğini ziyaret etti.

        Ziyarette Dernek Başkanı Abdullah Markuş, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Aslan, "Ortak acıları paylaşıyorsunuz ve dayanışma içindesiniz. Bizlerle güzel bir diyalog içindesiniz. Hepinize bu birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Vakur duruşunuzla topluma örnek oluyorsunuz. Devletimizin kapısı ve telefonlarımız 7/24 sizlere açıktır." ifadelerini kullandı.

        - "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" düzenlendi

        Düzce'de Vali Aslan başkanlığında "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, son bir yıldaki emniyet ve asayiş uygulamaları değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Vali Aslan, kentte her suçla mücadelenin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Olumsuz bir durum fark ederseniz 112'yi arayarak bizlere bildirin. Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla kamu düzeni ve güvenliği için birlikte çalışıyoruz. Bizlere intikal eden her bilgiyi en ince detayına kadar inceliyoruz ve huzurun sağlanması için gerekli tüm adımları atıyoruz."

        İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve personeli de toplantıda hazır bulundu.

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