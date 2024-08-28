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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:11
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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Mehmet S. idaresindeki 34 BGK 321 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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