Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Mehmet S. idaresindeki 34 BGK 321 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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