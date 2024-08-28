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        Düzce'de balıkçılar yeni sezon öncesi bilgilendirildi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılara yönelik 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:37
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        Düzce'de balıkçılar yeni sezon öncesi bilgilendirildi
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılara yönelik 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Akçakoca Balıkçı Barınağı ve Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, yeni sezonda uyulması gereken kuralları anlattı.

        Daha sonra balıkçılara, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi" tebliği hakkında bilgi verildi.

        Toplantıda, su ürünleri av yasakları, denetim esnasında karşılaşılan aksaklıklar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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