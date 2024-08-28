Düzce'de balıkçılar yeni sezon öncesi bilgilendirildi

Daha sonra balıkçılara, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi" tebliği hakkında bilgi verildi.

Akçakoca Balıkçı Barınağı ve Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, yeni sezonda uyulması gereken kuralları anlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.