Düzce'de evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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