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        Düzce'de evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:44
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        Düzce'de evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Yüksel V. idaresindeki 14 ACC 465 plakalı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

        Bir evin bahçesinde kurumaya bırakılan fındık sergisinin üzerine düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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