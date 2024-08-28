Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Söndürme çalışmalarına jandarma ve köy halkının da destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarında, 4 arazöz ve 4 itfaiye aracı yer aldı.

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