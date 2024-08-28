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        Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:50
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        Düzce'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Tuğrul köyü mevkisinde ormanlık alanda, anız yakılmasından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarında, 4 arazöz ve 4 itfaiye aracı yer aldı.

        Söndürme çalışmalarına jandarma ve köy halkının da destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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