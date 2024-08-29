Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ile Düzce BelKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz da katıldı.

Daha sonra 100. Yıl Marşı'nı söyleyen öğrenciler, çuval, yumurta taşıma ve balon patlatma yarışmalarıyla eğlendi.

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