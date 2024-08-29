Düzce'den kısa kısa

Düzce Şehir Stadyumu'nda da misafir takım seyirci girişi tel örgü işinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

Çalışma, Şıralık Spor Kompleksi içerisinde bulunan futbol sahasında enerji tasarrufu ve maliyetlerin düşürülmesi için yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanı Recep Kayacan, başarılı sporcuların velileriyle bir araya geldi.

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