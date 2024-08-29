Düzce Valisi Aslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletin sarsılmaz azminin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, birlik ve beraberliğin de unutulmaz simgesi olduğunu belirtti.

Zaferin, hedefe bakan gözün, gerçeğe dönen yüzün ve iman dolu göğsün yükseldiği yer olduğunu vurgulayan Aslan, "Zafer, bir karışı için can vererek toprağı vatan yapmanın onurudur. Zafer, tarihin en modern ordularına karşı yaşanan hayal kırıklıklarını Çanakkale ile ümit çiçeğine çeviren günün adıdır. " ifadelerini kullandı.

Aslan, tüm dünyaya karşı iman gücü ve vatan sevgisiyle kazanılan bu görkemli zaferin sevincini ve heyecanını taşıdıklarına işaret ederek, aziz millete zaferle taçlandırdıkları ve vatan olmanın gururunu yaşattıkları her duygu için minnettar olduklarını bildirdi.

Yeniden varoluşun destanını yazdıran her can için vatan borçları bulunduğunu aktaran Aslan, mesajında şunları kaydetti:

"Asırlık yolda gururla yürümenin, vatan sağ olsun demenin onurunu en derinden hissettiren, çocukların hayallerine, milletimizin her bir ferdinin emeğine sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Hiçbir şeyi olmayana her şey olan, vatan sevdası ile bütün engelleri aşmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeni 'Türkiye Yüzyılı'nda, milli değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmek için devlet millet el ele var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."