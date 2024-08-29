Düzce Belediye Başkanı Özlü'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, Türk tarihinin büyük zaferlerle inşa edildiğini belirtti.

Aziz Türk milletinin binlerce yıldır olduğu gibi tarih sahnesinde var olmaya devam edeceğini vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milleti, tarihi sayısız zaferle dolu binlerce yıllık geçmişe sahip, bağımsızlığı vazgeçilmez özelliği olan toplumdur. Anadolu topraklarını yurt edinen ecdadımız, nice yokluk ve imkansızlıklara rağmen yine bağımsızlığından vazgeçmemiş, bizlerin, vatanımız ve milletimizin bugüne kadar gelmesini sağlamıştır."