Düzce'de devrilen tarım aracındaki 4 kişi yaralandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kani S. idaresindeki patpat, Kıyıköy Orman Tepe mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Kani S ile tarım aracında bulunan Sevinç ve Suzan S. ile Ramazan K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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