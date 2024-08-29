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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 4 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:27 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:38
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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 4 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kani S. idaresindeki patpat, Kıyıköy Orman Tepe mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü Kani S ile tarım aracında bulunan Sevinç ve Suzan S. ile Ramazan K. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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