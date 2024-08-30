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        Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü

        Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:41
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        Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü
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        Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan Mehmet C. (35), ekskavatör ile konteyner arasında sıkıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

        Ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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