Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü
Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan Mehmet C. (35), ekskavatör ile konteyner arasında sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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