Düzce'de sosyal deneyde vatandaşların Atatürk ve Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

Vatandaşların tabloyu yerden alarak hassasiyetle yüksek bir yere koyma çabaları, belediye personeli tarafından kamerayla kaydedildi.

Kentin araç trafiğine kapalı en işlek caddelerinde belirli yerlere senaryo gereği üzerinde Atatürk portresi ve Türk bayrağı bulunan tablo bırakıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal deney gerçekleştirildi.

Düzce'de yapılan sosyal deneyde, üzerinde Atatürk portresi ve Türk bayrağı bulunan tabloyu yerden kaldıran vatandaşların hassasiyeti kayıt altına alındı.

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