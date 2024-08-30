Düzce'de büfede uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 5 kilo 320 gram kubar esrar, evin bahçesinde ekili vaziyette 134 kök Hint keneviri ile 4,2 gram esrar ele geçirildi.

B.K'nin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çilimli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda ilçede büfe işleten B.K'nin iş yerinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.

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