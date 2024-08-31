Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce ve Sakarya'da, bu gece başlayacak yeni av sezonu için tören düzenlendi

        Düzce ve Sakarya'da, av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:54 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce ve Sakarya'da, bu gece başlayacak yeni av sezonu için tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce ve Sakarya'da, av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için tören yapıldı.

        Düzce'de Akçakoca Barınağı'nda düzenlenen törende, balıkçılar horon tepti.

        Vali Selçuk Aslan, buradaki konuşmasında yeni av sezonunun 1 Eylül'de büyük bir coşkuyla başlayacağını söyledi.

        Balıkçılığın gerek Türkiye gerek Düzce açısından hayati sektörlerden birisi olduğunu belirten Aslan, "Bize kayıtlı olan esnafın dışında, başka illerde kayıtlı olup Karadeniz'in bereketini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ulaştırma noktasında Akçakoca balıkçı barınağımız, liman olma özelliğiyle de önemli bir kavşak noktası. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illere bağlı balıkçıların avlarını Türkiye'nin farklı lokasyonlarına buradan transfer ettiklerini biliyoruz. O boyutla, Akçakoca balıkçı barınağı çok kıymetli, balıkçılık çok kıymetli, Akçakoca'mız da bu yönüyle farklı bir noktada." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da kentte farklı boylarda 202 kayıtlı balıkçılık teknesi bulunduğunu, 883 su ürünleri ruhsatına sahip balıkçı, 1222 amatör balıkçı olduğunu dile getirerek, Düzce'nin su ürünleri potansiyeline sahip bir il olduğunu söyledi.

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş da balıkçıların hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

        Davetlilere balık ikram edildikten sonra Vali Aslan ve beraberindekiler, balıkçı teknesiyle deniz turu yaptı.

        Programın sonunda dua edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

        - Sakarya

        Sakarya'da da Kocaali ilçesinde Melenağzı Barınağı'nda düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Karasu Liman Başkanı Gökhan Peker, Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan'ın konuşma yapmasının ardından katılımcılara balık-ekmek ikram edildi.

        Dua edilmesinin ardından balıkçılar "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri

        Benzer Haberler

        Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Düzce'de göl ve göletlere 35 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Düzce'de göl ve göletlere 35 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Düzce'de büfede uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de büfede uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de sosyal deneyde vatandaşların Atatürk ve Türk bayrağı hassasiyeti k...
        Düzce'de sosyal deneyde vatandaşların Atatürk ve Türk bayrağı hassasiyeti k...
        Atatürklü, Türk bayraklı devrilmiş portreyi gören kaldırdı; o anlar kamerad...
        Atatürklü, Türk bayraklı devrilmiş portreyi gören kaldırdı; o anlar kamerad...
        Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü
        Düzce'de iş makinesi ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü