Düzce'de cankurtaranın denizde bulduğu martı koruma altına alındı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cankurtaran tarafından denizde bitkin halde bulunan martı, Orman İşlet Müdürlüğüne götürüldü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cankurtaran tarafından denizde bitkin halde bulunan martı, Orman İşlet Müdürlüğüne götürüldü.
Çınaraltı Plajı'nda cankurtaran olarak görev yapan İbrahim Çakmak, deniz yüzeyinde bitkin halde duran martıyı fark etti.
Çakmak, denizden çıkardığı martıyı kutuya koyarak Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne götürdü.
Koruma altına alınan martının Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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