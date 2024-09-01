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        Düzce'de cankurtaranın denizde bulduğu martı koruma altına alındı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cankurtaran tarafından denizde bitkin halde bulunan martı, Orman İşlet Müdürlüğüne götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 20:07 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:07
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        Düzce'de cankurtaranın denizde bulduğu martı koruma altına alındı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cankurtaran tarafından denizde bitkin halde bulunan martı, Orman İşlet Müdürlüğüne götürüldü.

        Çınaraltı Plajı'nda cankurtaran olarak görev yapan İbrahim Çakmak, deniz yüzeyinde bitkin halde duran martıyı fark etti.

        Çakmak, denizden çıkardığı martıyı kutuya koyarak Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne götürdü.

        Koruma altına alınan martının Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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