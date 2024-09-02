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        Düzce'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:23 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:23
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        Düzce'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Düzce’de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi’ndeki iki adreste fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan A.H. ve O.T, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, tutuklanan zanlıların sosyal medya ve banka hesapları incelenerek olayla ilgili olduğu tespit edilen firari şüpheli İ.D’nin ise gözaltına alınarak mevcuden hazır edilmesi için Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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