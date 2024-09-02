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        Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:46
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        Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-655 kara yolu Düzce istikametinde seyreden Hasan Kalaycı (27) idaresindeki 81 KH 575 plakalı otomobil, Kabalak mevkisinde park halindeki 81 BN 453 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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