Düzce'de balıkçının yeni sezonun ilk avındaki heyecanı kamerada
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir balıkçının sezonun ilk palamutlarını teknesine çekerken yaşadığı mutluluk cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir balıkçının sezonun ilk palamutlarını teknesine çekerken yaşadığı mutluluk cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da balıkçılar 1 Eylül'den itibaren Karadeniz'in serin sularına açıldı.
Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndan teknesiyle denize açılan 21 yıllık balıkçı 37 yaşındaki Çağdaş Özer, avladığı palamutları ağlarında görünce mutluluğunu gizleyemedi.
Ağına takılan palamutları teknesine çeken Özer'in yaşadığı heyecanı arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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