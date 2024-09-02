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        Düzce'de balıkçının yeni sezonun ilk avındaki heyecanı kamerada

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir balıkçının sezonun ilk palamutlarını teknesine çekerken yaşadığı mutluluk cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:10
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        Düzce'de balıkçının yeni sezonun ilk avındaki heyecanı kamerada
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir balıkçının sezonun ilk palamutlarını teknesine çekerken yaşadığı mutluluk cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da balıkçılar 1 Eylül'den itibaren Karadeniz'in serin sularına açıldı.

        Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndan teknesiyle denize açılan 21 yıllık balıkçı 37 yaşındaki Çağdaş Özer, avladığı palamutları ağlarında görünce mutluluğunu gizleyemedi.

        Ağına takılan palamutları teknesine çeken Özer'in yaşadığı heyecanı arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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