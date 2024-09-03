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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:34
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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

        Yığılca'dan Düzce istikametine seyreden T.C.T. (17) yönetimindeki tarım aracı, Dutlar mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki T.T. (34), E.T. (40), U.B.T. (14), A.T. (10), B.T (13), Z.T. (4) ve A.E.T. (12) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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