Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de il dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Düzce'de il dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il dışından gelerek uyuşturucu sattığı tespit edilen L.T'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kente giriş yaptığı tespit edilen L.T'yi yakalayan ekipler, aramada 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Ayrıca, L.T'nin uyuşturucu madde sattığı 2 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
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