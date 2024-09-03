Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Teknik ve fiziki takip sonucu kente giriş yaptığı tespit edilen L.T'yi yakalayan ekipler, aramada 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il dışından gelerek uyuşturucu sattığı tespit edilen L.T'yi takibe aldı.

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