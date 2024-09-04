Akçakoca Limanı'na balıkçılar bol miktarda palamutla döndü

Balıkçı Gürol Alpan ise yeni sezona geçen seneye göre çok daha iyi başlangıç yaptıklarını söyledi.

Balıkçılardan Haydar Yaman, yeni sezonda palamudun kendisini göstermeye başladığını belirterek, "İnşallah böyle devam ederse vatandaşımız bu yıl ucuz fiyatlara balık yiyecek." dedi.

Akçakoca Limanı'na gelen sevkiyat araçlarına kasalar halinde yüklenen palamutlar, balıkçı tezgahlarını süslemek için çevre il ve ilçelere doğru yola çıktı.

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