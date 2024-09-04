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        Akçakoca Limanı'na balıkçılar bol miktarda palamutla döndü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar limana bol miktarda palamutla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:49
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        Akçakoca Limanı'na balıkçılar bol miktarda palamutla döndü
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar limana bol miktarda palamutla döndü.

        Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip Akçakoca'da tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarına takılan palamutları kasalara istifledikten sonra sabah erken saatlerde limana yanaştı.

        Akçakoca Limanı'na gelen sevkiyat araçlarına kasalar halinde yüklenen palamutlar, balıkçı tezgahlarını süslemek için çevre il ve ilçelere doğru yola çıktı.

        Balıkçılardan Haydar Yaman, yeni sezonda palamudun kendisini göstermeye başladığını belirterek, "İnşallah böyle devam ederse vatandaşımız bu yıl ucuz fiyatlara balık yiyecek." dedi.

        Balıkçı Gürol Alpan ise yeni sezona geçen seneye göre çok daha iyi başlangıç yaptıklarını söyledi.

        Akçakoca'da balıkçı tezgahlarında palamudun 3 tanesi 200 liradan alıcı buluyor.

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