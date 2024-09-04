Düzce'de iki tırın çarpıştığı kazada anne ile iki çocuğu yaralandı

Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıktığı tırda bulunan anne F.S. ile çocukları A.T.S. ve R.R.S. yaralandı.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde freni boşalan tırın başka bir tıra çarpması sonucu anne ile 2 çocuğu yaralandı.

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