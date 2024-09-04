Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de iki tırın çarpıştığı kazada anne ile iki çocuğu yaralandı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde freni boşalan tırın başka bir tıra çarpması sonucu anne ile 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de iki tırın çarpıştığı kazada anne ile iki çocuğu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde freni boşalan tırın başka bir tıra çarpması sonucu anne ile 2 çocuğu yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki 34 FAU 178 plakalı tır, Sarıçökek mevkiinde freni boşalınca kontrolden çıktı.

        Önünde seyreden R.İ. yönetimindeki 43 AAP 820 plakalı başka bir tıra çarpan araç yanmaya başladı.

        Çarpışmanın etkisiyle rampa aşağı sürüklenen 2 tır, kara yolunun Kumluca Mahallesi mevkiinde durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, güvenlik çemberine alınan bölgede tırdaki yangını söndürdü.

        Yangının çıktığı tırda bulunan anne F.S. ile çocukları A.T.S. ve R.R.S. yaralandı.

        Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığında konuştu:
        Bakan Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığında konuştu:
        Bakan Işıkhan: Temel amacımız, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi (2)
        Bakan Işıkhan: Temel amacımız, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi (2)
        Bakan Işıkhan, Düzce'de mevsimlik tarım işçileriyle fındık topladı
        Bakan Işıkhan, Düzce'de mevsimlik tarım işçileriyle fındık topladı
        Bakan Işıkhan: Temel amacımız, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi
        Bakan Işıkhan: Temel amacımız, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi
        Düzce'de temizlik işçilerinden her gün kendilerini selamlayan çocuğa hediye...
        Düzce'de temizlik işçilerinden her gün kendilerini selamlayan çocuğa hediye...
        Düzce'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Düzce'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı