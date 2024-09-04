Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunun Kaynaşlı Sarıçökek mevkii İstanbul istikametinde 1 tır, 2 kamyonet ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, sürücülerden A.G. ile araçlardaki yolculardan E.G. ve N.G yaralandı.

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