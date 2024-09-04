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        Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 7 bin 581 ton iç fındık ihraç edildi

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2024'ün 8 aylık döneminde 7 bin 581 ton iç fındık satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:20
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        Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 7 bin 581 ton iç fındık ihraç edildi
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        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2024'ün 8 aylık döneminde 7 bin 581 ton iç fındık satıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ağustos aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, 2023'te 9 bin 728 ton fındık ihracatı yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151, nisanda 884, mayısta 741, haziranda 429, temmuzda 1007 ve ağustos ayında 534 ton olmak üzere toplam 7 bin 581 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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