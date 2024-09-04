Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 7 bin 581 ton iç fındık ihraç edildi

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151, nisanda 884, mayısta 741, haziranda 429, temmuzda 1007 ve ağustos ayında 534 ton olmak üzere toplam 7 bin 581 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi.

Yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, 2023'te 9 bin 728 ton fındık ihracatı yapıldığı aktarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ağustos aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

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